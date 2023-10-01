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السعودية.. حبس طبيب تحرش بممرضة في مكان حساس

السعودية.. حبس طبيب تحرش بممرضة في مكان حساس

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ارشيفية
الأحد، 01-10-2023 01:51 م

قررت محكمة الاستئناف في عسير بالمملكة العربية السعودية، حبس طبيب سوري تحرش بممرضة فلبينية 5 سنوات، والتشهير به في وسائل الإعلام.
وتفصيلاً؛ قدمت ممرضة فلبينية تعمل مع الطبيب في مستشفى خاص جنوبي السعودية شكوى إلى إدارة المستشفى، وأتبعته ببلاغ إلى الشرطة.
وقالت إنها تعرضت للتحرش من طبيب بلمس مكان حساس في جسدها والضغط عليه، وذلك في مقر عملهما.
وأشارت إلى أن الطبيب راسلها من جواله يعتذر منها عما فعله مبرراً أنه كان يمزح معها، وأرفقت الشاكية صورة من المحادثة، وفق "عكاظ".
ومن جهتها، أمرت النيابة العامة بإيقاف الطبيب على ذمة التحقيق وتمديد حبسه، كما أحالته إلى المحكمة الجزائية، وتنازلت الممرضة عن الحق الخاص، وتقرر السير في الدعوى في الحق العام.
وقدم المدعي العام لائحة الدعوى العامة بعد استكمال التحقيقات مع الطبيب، حيث أوضح فيها أن الطبيب تعمّد ضرب الممرضة في مكان حساس من جسمها ما دفع الضحية إلى الإجهاش بالبكاء.
فيما أفادت الممرضة في دعواها أنها ليست المرة الأولى التي يلمسها الطبيب، حيث سبق التحرش بها لفظياً، وعرض عليها 1000 ريال مقابل السهرة معه في منزله.

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