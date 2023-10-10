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العاهل السعودي يأمر بمنح الجنسية لعائلة مكونة من 11 شخصًا

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الملك سلمان بن عبدالعزيز
الثلاثاء، 10-10-2023 01:12 م

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض بالسعودية عن صدور الأمر الملكي رقم (13793/4) وتاريخ 27 - 8 - 1428 هـ القاضي بمنح الجنسية السعودية لعائلة مكونة من 11 شخصاً هم:
علي جديع محمد الناصر الولداوي وزوجته عزيزه حمود طه العفيدلي، وأبنائه: عبدالرزاق، عبدالله، حسين، نهاد، هيا، هند، فاطمة، عهود وإلهام، ضمن مجموعة أشخاص، المبلغ لنا بخطاب مقام المرجع رقم (44350929)، وتاريخ 24 - 2 - 1445 هـ، وللإحاطة بذلك جرى نشره.
كما أعلنت أنه صدر الأمر الملكي رقم (13793/4) وتاريخ 27 - 8 - 1428 هـ القاضي بمنح الجنسية السعودية لأماني خلف موسى بديوي العيساوي ضمن مجموعة أشخاص، وللإحاطة بذلك جرى نشره.

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