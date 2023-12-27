الأربعاء، 27-12-2023
12:21 م
نقلت هيئة البث الإسرائيل
ية "مكان" عن مصدر أمني قوله إن الجيش الإسرائيل
ي لديه بالفعل تقديرات بشأن مكان تواجد زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار
.
وأضاف المصدر إن "الفرقة 98 في الجيش الإسرائيل
ي تعمل تحت قيادة العميد دان جولدفوس على توسيع نطاق سيطرتها الميدانية على مدينة خان يونس، وتستكمل عمليات بحث مكثفة عن فوهات أنفاق ومنشآت تحت الأرض".
وتابع: "في إسرائيل
تشير التقديرات إلى أن السنوار أمام خيارين رئيسيين: الأول هو أن يترقب أن يحاصر الجيش الإسرائيل
ي المخبأ تحت الأرض الذي يتواجد فيه هو وزملاؤه من قادة حماس، ثم يبدأ بعد ذلك مفاوضات مع إسرائيل
بينما يتخذ من مخطوفين إسرائيل
يين دروعا بشرية، وعندها قد يطالب السنوار، بتأمين ممر للخروج إلى دولة توافق على إيوائهم".
ويضيف: "أما الخيار الثاني فهو انتظار استسلام قيادة حماس، بعد اكتمال قوات الجيش الإسرائيل
ي مهمة تطويق مدينة خان يونس بالكامل، والقضاء على الحركة في المدينة".