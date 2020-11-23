نطور خطير في معارك تيجراي في إثيوبيا

الإثنين، 23-11-2020
09:13 م
الطيب حسين
كشفت القوات الحكومية في إثيوبيا
عن تطور خطير إزاء المعارك الجارية في إقيم تيجراي
شمالي البلاد.
وذكرت الحكومة أن القوات الاتحادية طوقت ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي
على مسافة حوالي 50 كيلومترا.
ويأتي ذلك في إطار عملية للإطاحة بالجبهة الشعبية لتحرير تيجراي
.
وذكر رضوان حسين المتحدث باسم فريق العمل الحكومي المعني بالإقليم في رسالة نصية أن قوات تيغراي أطلقت صواريخ اليوم على بحر دار عاصمة إقليم أمهرة المجاور الذي تدعم سلطاته هجوم القوات الاتحادية.
ولم يصدر حتى الآن رد من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي
، ولم يتسن لـ"رويترز" التأكد من صحة البيانات. ومن الصعب التحقق من صحة مزاعم كل الأطراف لانقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية.