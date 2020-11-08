إثيوبيا تشتعل.. إقالة وزير الخارجية وقائدا الجيش والمخابرات

الأحد، 08-11-2020
03:11 م
محمد فضل
أعلن مكتب رئيس
الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد
، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء أقال كلا من وزير
الخارجية، ورئيس المخابرات، وقائد الجيش
، وذلك على
خلفية الصراع المتصاعد في إقليم تيجراي.
ولم يذكر البيان، الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أسباب الإقالة
التي جاءت بعد أيام من إصدار أمراً بعملية عسكرية في إقليم تيجراي.
كان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
، أعلن عن بدء حرب عسكرية، ضد الإقليم،
على الرغم من المناشدات الدولية لمواصلة الحوار مع جبهة تحرير شعب تيجراي، التي
ظلت تقود الائتلاف الحاكم متعدد الأعراق في البلاد إلى أن تولى أبي السلطة عام
2018.
وتعهّد آبي أحمد بمواصلة الضربات الجوية والتي استهدفت مستودعات أسلحة
ومواقع عسكرية، لكنه حذر المدنيين من تجنب التجمعات خشية أن يصابوا في تلك
المعركة، مما زاد المخاوف الدولية.
من جانبها، قالت الأمم المتحدة إن هناك تسعة ملايين شخص معرضون للنزوح بسبب
الصراع المحتدم في إقليم تيجراي في إثيوبيا
، محذرة من أن إعلان الحكومة الاتحادية
حالة الطوارئ يحول دون تقديم الغذاء ومساعدات أخرى.