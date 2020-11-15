تزامنًا مع اشتداد الصراع.. مذبحة مروعة في إثيوبيا

الأحد، 15-11-2020
06:13 م
وقعت مذبحة في إثيوبيا
بحق مدنيين عزل وفقما ذكرت وسائل إعلام سودانية اليوم الأحد، تزامنًا مع اشتداد الصراع في إقليم تيجراي
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وقتل مسلّحون 34 شخصا على الأقل في هجوم “مروع” استهدف حافلة ركاب في غرب إثيوبيا
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وكانت هذه المنطقة قد شهدت مؤخرا سلسلة هجمات دامية ضد مدنيين، وفق ما أفادت لجنة حقوق الإنسان الوطنية.
وقالت اللجنة في بيان اليوم إن “التقديرات حاليا تشير إلى أن عدد الضحايا يبلغ 34 شخصا، ويرجّح بأن يرتفع” جرّاء الهجوم الذي وقع ليل السبت في منطقة بني شنقول -قماز، القريبة من حدود السودان وتضم سد النهضة الاستراتيجي.
ويأتي الهجوم في وقت تخوض فيه القوات المسلحة معارك ضد إقليم تيجراي
شمالي شرق البلاد، وهو ما ينذر بانفلات الأوضاع في مناطق أخرى.