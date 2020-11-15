الأحد 15 نوفمبر 2020
توقيت مصر 19:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ظهور عيب خطير في «آيفون 12 ميني» الجديد

أول فيديو لـ"صلاح" من غرفة العزل.. شاهد كيف سخر منه هذا اللاعب

نزيف وتراجع لسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

تزامنًا مع اشتداد الصراع.. مذبحة مروعة في إثيوبيا

وفاة الفنان علي عوض متأثرًا بكورونا

تحذير عاجل من «التعليم» بشأن مصروفات المدارس الخاصة والدولية

رد قوي من «آل الشيخ» على تركي الحمد بشأن « صحيح البخاري»

بالفيديو.. سفن عسكرية مصرية تمر في قلب تركيا

أمير الكويت يوجه رسالة هامة لـ"السيسي"

أطعمة تسبب ارتفاع ضغط الدم.. ابتعد عنها

ADS
 

تزامنًا مع اشتداد الصراع.. مذبحة مروعة في إثيوبيا

274
تزامنًا مع اشتداد الصراع.. مذبحة مروعة في إثيوبيا
 
الأحد، 15-11-2020 06:13 م
وقعت مذبحة في إثيوبيا بحق مدنيين عزل وفقما ذكرت وسائل إعلام سودانية اليوم الأحد، تزامنًا مع اشتداد الصراع في إقليم تيجراي.

وقتل مسلّحون 34 شخصا على الأقل في هجوم “مروع” استهدف حافلة ركاب في غرب إثيوبيا.

وكانت هذه المنطقة قد شهدت مؤخرا سلسلة هجمات دامية ضد مدنيين، وفق ما أفادت لجنة حقوق الإنسان الوطنية.


وقالت اللجنة في بيان اليوم إن “التقديرات حاليا تشير إلى أن عدد الضحايا يبلغ 34 شخصا، ويرجّح بأن يرتفع” جرّاء الهجوم الذي وقع ليل السبت في منطقة بني شنقول -قماز، القريبة من حدود السودان وتضم سد النهضة الاستراتيجي.

ويأتي الهجوم في وقت تخوض فيه القوات المسلحة معارك ضد إقليم تيجراي شمالي شرق البلاد، وهو ما ينذر بانفلات الأوضاع في مناطق أخرى.
 

إقرأ ايضا

20200628101601161

نزيف وتراجع لسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

25f8bffe864655f158b34bb5b2b45658

أمير الكويت يوجه رسالة هامة لـ"السيسي"

Capture

أول تعليق من السعودية على قرار ألمانيا ضدها

أخبار متعلقة

ارشيفية

القوات المتنازعة في إثيوبيا تقصف مطار العاصمة الإريترية

19

طبول الحرب.. صواريخ إثيوبيا تستهدف عاصمة جارتها إريتريا

ارشيفية

تصاعد الأعمال القتالية في إثيوبيا وتيجراي تلجأ للصواريخ

4444444444443333333333333333333333333333333333333334444444444444444444444444444444444444444444333333333333333333333333333333333333333

ذبح مئات المدنيين.. الأوضاع صادمة وتتأزم بإثيوبيا

155409121276993600

سرب طائرات إسرائيلية يصل إثيوبيا.. و«تل أبيب» تكشف الُمهمة

LP_9105471

إثيوبيا تشتعل.. إقالة وزير الخارجية وقائدا الجيش والمخابرات