أثيوبيا تعلن الحرب وجيبوتي تعرض المساعدة

الثلاثاء، 17-11-2020
10:14 ص
متابعات- أمينة عبد العال
نفذت قوات الدفاع الوطني الأثيوبي ضربات جوية بالغة الدقة خارج ميكيلي
عاصمة إقليم تيجراي
وسط الصراع المستمر منذ قرابة أسبوعين ن حسبما أعنت لجنة
الطوارئ الحكومية في إثيوبيا
.
و صرح أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي أن مهلة الـ 3 أيام لاستسلام قوات
تيجراي
الخاصة و المليشيات المتحالفة معها قد انتهت ، مضيفا علي صفحته الرسمية علي
" الفيسبوك " بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تنفيذ الإجراء الحاسم الأخير
لإنقاذ القانون في الأيام المقبلة .
علي الجانب الآخر لم يرد تعليق من قادة تيجراي
علي هذه التصريحات .
في سياق متصل أعلنت جيبوتي أنها تشعر بالقلق من هذا الوضع معلنة عن
استعدادها لدعم الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للوضع حتى تظل إثيوبيا
اتحادية
وديمقراطية .
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله والمستشار الخاص لرئيس
الوزراء الإثيوبي للشئون الأمنية جيدو أندارجاتشيو الذي وصل إلي جيبوتي لبحث الوضع
الحالي في إثيوبيا
فيما يتعلق بإجراءات إنفاذ القانون الحكومية ضد جبهة التحرير
الشعبية لتحري تيجراي
.