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نتنياهو يوجه رسالة سرية لـ " بايدن ".. هذا محتواها

نتنياهو و بايدن
نتنياهو و بايدن
 
الإثنين، 23-11-2020 10:01 ص متابعات- أمينة عبد العال
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة سرية إلي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ، حيث قال في تصريحات إعلامية :" يتعين عدم العودة للاتفاق النووي الذي أبرمته القوي العالمية الكبرى مع إيران عام 2015 .
و كان بايدن الذي من المتوقع أن يتولي منصب الرئاسة رسميا في 20 يناير المقبل أعلن أنه سيعاود الانضمام للاتفاق النووي إذا عادت طهران للالتزام به أولا ، لافتا إلي أنه سيعمل مع الحلفاء علي تعزيزه و توسيع نطاقه علي أن يتصدي بفاعلية أكبر لأنشطة إيران الأخرى التي تزعزع المستقبل .
وبالرغم من أن نتنياهو لم يذكر بايدن مباشرة لكن  وسائل الإعلام الإسرائيلية اعتبرت أن تصريحات للرئيس الأمريكي المقبل حتى لا يعيد الولايات المتحدة إلي الاتفاق .  
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في عام 2018 .  
 

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