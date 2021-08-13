الجمعة، 13-08-2021
11:02 ص
كم باقي
على المدرسة 2022 العد التنازلي
لعودة المدارس في السعودية
حيث يترقب الجميع قدوم
هذا العام الدراسي سواء طلبة أو أولياء أمور أو أعضاء هيئة تدريس، فبعد الإعلان عن
بعض ملامح العام الدراسي المتوقعة في جميع المراحل الدراسية في السعودية
والتي
يتصدرها الانتظام والحضور أصبح الإنتظار رفيق الطلبة والطالبات متى العودة إلى
المدرسة والجامعات وكيف سوف تكون، تابع معنا المقال التالي.
العد التنازلي لعودة المدارس في السعودية
استعدادات قوية سوف تسود مختلف المدارس داخل أراضي المملكة العربية
السعودية
وذلك من أجل استقبال الطلبة والطالبات هذا العام بعد غياب دام طويلًا
بفعل أزمة كورونا التي بدأت في الانحصار المتوقع بإذن الله، ومن المتوقع وفق
تصريحات الوزارة السعودية
المعنية بالتربية والتعليم أن تبدأ الدراسة سواء في
مراحل التعليم قبل الجامعي أو في الجامعات نفسها في تاريخ تسعة وعشرون من أغسطس
القادم، وذلك اليوم سوف يوافق يوم الأحد أي في بداية الأسبوع.
والجدير بالذكر أن انتظار يوم الأحد السالف ذكره من الجميع ليس فقط من أجل
بدء العام الدراسي وإنما أيضًا من أجل الإطلاع على كيفية سير العملية التعليمية
بعدما تم تقسيم العام الدراسي الواحد إلى ثلاثة فصول دراسية وهو ما يخالف نظام
الدراسة ما قبل الكورونا، والذي كان يسير وفق فصلين دراسيين فقط في العام الواحد،
كما أنه من المتوقع أن يشتمل هذا العام الدراسي على ساعات دراسة أكثر من ذي قبل
وذلك من أجل مصلحة الطالب.
كم باقي على المدرسة 2022
يردد الطلبة والطالبات كلما سنحت الفرصة تساؤل حول عدد الأيام المتبقية على
الدراسة وكلهم شوق إلى العودة إلى حياة الدراسة والانتظام والالتقاء بالمعلمين،
كما أن الدراسة داخل المدارس فرصة ذهبية للالتقاء بالزملاء والأصدقاء بعدما كانت
العزلة المنزلية رفيقة الجميع فترة لا بأس بها من الزمن، إذن فالجميع يستعد من
طلبة ومدرسين ومدراء من أجل بدء عام دراسي ناجح بكل المقاييس، وهذا هو المنتظر هذا
العام حيث عودة التفاعل والدراسة الواقعية داخل الفصول المجهزة من أجل ذلك بكافة
الإمكانيات.
حول عودة المرحلة الإبتدائية إلى المدارس
هناك علامة استفهام كبيرة حول نظام الدراسة هذا العام في المرحلة
الإبتدائية وصفوفها المختلفة، إذ بعد الإعلان الصريح من قبل وزير التربية والتعليم
السعودي عن كون الدراسة سوف تكون منتظمة داخل المدارس وليست عبر المنصات التعليمية
الإلكترونية، يتسائل أولياء أمور طلبة المرحلة الإبتدائية عن ما إذا كانت جميع
الصفوف حتى صغار السن سوف ينتظمون في اليوم الدراسي أم أن هناك خطط دراسية تخص تلك
المرحلة، هذا ما ينتظر الجميع الإعلان عنه بوضوح من خلال المتحدث الرسمي للوزارة
والذي سوف يوضح في وقت ما كيف سيكون تأمين الأطفال الصغار، وكيف هي إجراءات الأمان
والحماية المنتظرة في حال الانتظام الكامل في الدراسة.
وهذه بعض الإجازات الرسمية التي سوف يحتوي عليها هذا العام وفي مقدمتها
اليوم الوطني وغيرها بجانب الإجازات القصيرة التي تفصل كل فصل دراسي عن الآخر،
وبشكل عام من المتوقع أن يكون هذا العام شيق ومفيد للغاية لمختلف الطلاب في شتى
المراحل الدراسية.
وفي النهاية كانت هذه المواعيد المعلن عنها من أجل بداية الدراسة في جميع
أنحاء المملكة العربية السعودية
ومدنها، وها هو العد التنازلي
من أجل اقتراب
الدراسة والأنشطة الخاصة بها، فعلى الجميع الاستعداد من الآن من أجل دعم هذا العام
الدراسي الجديد الفعلي داخل الفصول المدارس حتى يكون ناجحًا ومثالي وذات ثمار
علمية وتربوية رائعة.