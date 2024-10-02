



كشفت مصادر، مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 20 باشتباكات في العديسة بلبنان، حسبما ذكرت قناة العربية.

وأضافت المصادر، أن كمين العديسة بدأ بصاروخين مضادين للدروع أطلقهما قوات من حزب الله على قوة إسرائيلية تبعه إطلاق نار.

وفى سياق متصل، أعلن حزب الله، أنه استهدف صباح اليوم الأربعاء، مواقع تمركز مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب مستوطنة كريات شمونة، مؤكدا أنه حقق إصابات مباشرة ومؤكدة.

وأضاف جزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.