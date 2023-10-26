مقتل وإصابة 82 شخصاً في هجوم مسلح بأمريكا

أطلق مسلح ببندقية من طراز AR 15، النار عشوائيا في 3 مواقع منفصلة في لويستون بولاية مين الأمريكية، مما أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة أكثر من 60 آخرين .وكانت شرطة ولاية ماين ومسؤول محلي قد أبلغا في وقت سابق عن وقوع إطلاق نار مساء أمس الأربعاء، لكن لم يقدما تفاصيل.وقالت شرطة ولاية ماين على منصة إكس "هناك شخص يطلق النار في لويستون، نطلب من الناس الاحتماء في أماكنهم، يرجى البقاء داخل منازلكم مع إغلاق الأبواب. سلطات إنفاذ القانون تجري حاليا تحقيقا في مواقع متعددة".ونشر مكتب رئيس بلدية أندروسكوجين صورتين للمشتبه به على فيسبوك قائلا إنه طليق.وطلب رئيس البلدية مساعدة الجمهور في التعرف على المشتبه به، وهو رجل ملتح يرتدي قميصا طويل الأكمام وسروال جينز وكان يحمل بندقية في موقع إطلاق النار.