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لم تحدث في تاريخ الولايات المتحدة.. عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي لهذا السبب

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مكارثي
الأربعاء، 04-10-2023 10:52 ص


صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إقالة رئيسه كيفن مكارثي للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.
وجاء التصويت بواقع 216 مقابل 210 لصالح إقالة مكارثي.
وبهذا التصويت التاريخي، سيصبح مكارثي قائما بأعمال رئيس مجلس النواب الأمريكي لحين انتخاب رئيس جديد، وفقا لموقع "سي إن إن".
وأثار ماكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه عندما مرر اتفاقًا مؤقتًا بشأن الموازنة توصل إليه الحزبان ودعمه البيت الأبيض لتجنّب إغلاق حكومي السبت.
وقاد التحرّك لإقالة مكارثي، عضو الكونغرس مات غايتس الذي لطالما كان مناهضًا لماكارثي. وقدّم مذكرة لـ"شغور منصب رئيس مجلس النواب"، ما أفضى إلى التصويت في وقت لاحق الثلاثاء.

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