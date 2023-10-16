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الرئيس الأمريكي يعلق على مقتل طفل فلسطيني على يد أمريكي.. ماذا قال؟

الرئيس الأمريكي يعلق على مقتل طفل فلسطيني على يد أمريكي.. ماذا قال؟

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بايدن والطفل الضحية
الإثنين، 16-10-2023 10:13 ص


علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على مقتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر 6 سنوات وإصابة والدته بجروح خطيرة في أمريكا بسبب حرب غزة.
وقال بايدن في بيان له: "لقد شعرت أنا وجيل بالصدمة والاشمئزاز عندما علمنا بالقتل الوحشي لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات ومحاولة قتل والدة الطفل في منزلهما أمس في إلينوي"، مشيرا: "جاءت عائلة الطفل الفلسطينية المسلمة إلى أمريكا بحثا عما نسعى إليه جميعا: ملجأ للعيش والتعلم والصلاة بسلام".
أوضح: " عمل الكراهية المروع هذا ليس له مكان في أمريكا، وهو يتعارض مع قيمنا الأساسية: التحرر من الخوف بشأن الطريقة التي نصلي بها، وما نؤمن به، ومن نحن".
وتابع بايدن: كأمريكيين "يجب علينا أن نتحد ونرفض الإسلاموفوبيا وجميع أشكال التعصب والكراهية لقد قلت مرارا وتكرارا أنني لن أصمت في وجه الكراهية، و لا يوجد مكان في أمريكا للكراهية ضد أي شخص".

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