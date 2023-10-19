الخميس 19 أكتوبر 2023
توقيت مصر 20:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الاحتلال يعلن تصفية 10 من قوة النخبة في المقاومة الفلسطينية

تعليق مفاجئ من ساويرس على مداخلة باسم يوسف النارية بشأن فلسطين

وزير الخارجية يكشف سر طرح السيسي فكرة تهجير الفلسطينيين لصحراء النقب

خليل يطلب تطليق زوجته: خانتني مع طليقها وأنا نايم

الاعتراف بإسرائيل.. شرط ألمانيا للحصول على جنسيتها

وزير الداخلية الفرنسي يهاجم كريم بنزيمة لدعمه فلسطين: ينتمي لجماعة الإخوان

سعودية صدمت فتيات فتسببن في طلاقها بتهمة الخيانة الزوجية!

تفاعل واسع.. فيديو صلاح يتخطى حاجز الـ 100 مليون مشاهدة في ساعات قليلة

بايدن يعلن موعد دخول اللمساعدات لـ غزة عبر معبر رفح

محمد رمضان يخرج عن صمته وينفعل: دي قمة الجبن وعدم الرجولة.. فين جيوشنا؟

استقالة مسؤول أمريكي كبير احتجاجاً على دعم بايدن لإسرائيل

IMG-20231019-WA0017
بايدن
الخميس، 19-10-2023 10:42 ص


أعلن المسؤول البارز بوزارة الخارجية الأمريكية جوش بول استقالته من منصبه وذلك احتجاجًا على نهج إدارة الرئيس جو بايدن في التعامل مع ملف غزة والدعم المتواصل لإسرائيل وذلك وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع والذي يدخل يومه الحادي عشر.
وقال بول الذي أمضى أكثر من 11 عامًا في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع لوزارة الخارجية، عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع "ليكند إن": "لقد اكتفيت من المناقشات والجهود المبذولة لتغيير السياسة بشأن مبيعات الأسلحة المثيرة للجدل للدول التي تنتهك حقوق الإنسان"، في إشارة منه إلى إسرائيل.
وأوضح بول في تصريحات لموقع "هاف بوست": "كان من الواضح أنه لا يوجد جدال مع هذا. وبما أنني لم أتمكن من تغيير أي شيء، فقد قدمت استقالتي"، مشيرًا إلى أنه "مضطر إلى تقديم الاستقالة" لأنه كان غير قادر على الضغط من أجل "سياسة أكثر إنسانية داخل الحكومة الأمريكية".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد أمس  لـ"حكومة الحرب" الإسرائيلية خلال اجتماعه مع أعضائها، أنه يدرك أن "معركة الجيش الإسرائيلي لهزيمة حماس ستستغرق وقتاً"، وفق ما نقل مراسل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي رفيع.
وقال عضو الحكومة بيني غانتس لبايدن خلال الاجتماع، إن هزيمة حماس "قد تستغرق سنوات"، فيما أخبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بايدن أن "الدعم الأميركي سيكون حاسماً لإسرائيل مع استمرار الحرب".
ورد بايدن بأنه "سيكون من الأسهل على الولايات المتحدة دعم إسرائيل، إذا سمحت للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى غزة".

إقرأ ايضا

images

الاحتلال يعلن تصفية 10 من قوة النخبة في المقاومة الفلسطينية

IMG-20231019-WA0009

تعليق مفاجئ من ساويرس على مداخلة باسم يوسف النارية بشأن فلسطين

IMG-20231019-WA0013

الاعتراف بإسرائيل.. شرط ألمانيا للحصول على جنسيتها

أخبار متعلقة

IMG-20231018-WA0024

بيان صادم من أمريكا عن مجزرة مستشفى غزة: لا نعلم من المسؤول!

IMG-20231016-WA0013

الرئيس الأمريكي يعلق على مقتل طفل فلسطيني على يد أمريكي.. ماذا قال؟

IMG-20231004-WA0036

لم تحدث في تاريخ الولايات المتحدة.. عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي لهذا السبب