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بيان صادم من أمريكا عن مجزرة مستشفى غزة: لا نعلم من المسؤول!

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قصف المستشفى المعمداني
الأربعاء، 18-10-2023 10:08 ص


قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تعليقا على استهداف المستشفى المعمداني في مدينة غزة، الثلاثاء إنه في أوقات الحرب ينبغي الالتزام بقانون الحرب والقانون الإنساني الدولي.

وأضاف وزارة الدفاع الأمريكية، أننا لا نعلم بعد من المسؤول عن القصف الذي استهدف المستشفى المعمداني في غزة، ولكن تتوقع من إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي في الحرب.

وأشارت البنتاجون، إلى أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس تنشر قواتها داخل المستشفيات وهذا ما يظهر وحشيتها ويتسبب في سقوط المزيد من الضحايا، ولكن بالرغم من هذا ليس لدينا معلومات بعد بشأن ما إذا كان المستشفى المعمداني في غزة تضم موقعا لـ حماس.

ولفت البنتاجون إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تضع أي شروط مسبقة لمد الاحتلال الإسرائيلي بأي أسلحة.

وأكد البنتاجون، أن الولايات المتحدة تتواصل مع إسرائيل لضمان توفير احتياجات السكان في غزة، ونتوقع أن يثير الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الموضوع خلال زيارته لتل أبيب.

وشددت وزارة الدفاع الأمريكية، على أن واشنطن تعمل مع الاحتلال الإسرائيلي حاليا في ملف إنقاذ الرهائن ومعرفة أماكنهم.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وأضافت الوكالة، أن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.

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