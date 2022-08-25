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مقتل سعودي داخل فندق بالمغرب بعد أيام من ذبح آخر في تونس

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المغرب
Native
Teads
الخميس، 25-08-2022 10:11 ص


بعد أيام من مقتل مواطن سعودي وذبحه في أحد شوارع تونس، قُتل مواطن آخر فجر أول أمس داخل فندق في المغرب.
حيث نشبت مشاجرة بين سعودي وعدد من الأشخاص داخل أحد الفنادق في المغرب، مما أسفرت عن مقتل أحد المواطنين.

ومن جانبه، أوضح جدعان العنزي عم القتيل، أنهم تلقوا نبأ مقتـل ابن أخيه "موسى العنزي" جراء مشاجرة وقعت فجر الثلاثاء بينه وبين عدد من الأشخاص في الرباط، لافتا إلى أن ابن أخيه ذهب إلى المغرب مرافقاً لأحد أصدقائه المريض بالسرطان للعلاج، وفق "أخبار 24".

وأردف أن أصدقاء القتيل أخبروه بأن الحادثة وقعت في ذات الفندق الذي يقيم فيه، موضحا أن سفارة المملكة بالرباط تواصلت معهم؛ ووعدتهم بإنهاء إجراءات نقل جثمان القتيل إلى المملكة.
 

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