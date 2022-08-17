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السعودية تصدر بيانًا رسميًا يكشف مفاجآت عن واقعة نحر أحد مواطنيها في تونس

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مكان الواقعة
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الأربعاء، 17-08-2022 09:48 ص

في أول تعليق رسمي من المملكة العربية السعودية، عن واقعة تعرض أحد المواطنين السعوديين للنحر والقتل في أحد شوارع مدينة بنزرت بتونس، أصدرت سفارة المملكة في تونس بيانًا يكشف مفاجأت.
وكانت وسائل إعلام تونسية قالت إن مواطنًا خليجيًا تعرض للقتل والذبح على يد أحد المواطنين في الشارع، بسبب علاقة غير شرعية مع شقيقته.

وقالت السفارة في بيانها: تلقت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية تونس، ببالغ الحزن والأسى نبأ مقتل مواطن سعودي أثناء وجوده في مدينة بنزرت في تونس.
وتابعت: وحرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية على المواطنين في الخارج، وبالإشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام، فإن السفارة تود التوضيح بأنها تابعت تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه مع الجهات المعنية في تونس، حيث تبين بأن الفقيد قتل على يد شقيق زوجته التونسية، وأن القضية منظورة في المحاكم التونسية، وعليه تود السفارة التأكيد بأنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المعنية مجريات القضية المنظورة في القضاء، وأنها على ثقة تامة بعدالة القضاء التونسي.
وتابعت: كما تود السفارة التوضيح بأنها استكملت كافة الإجراءات اللازمة مع السلطات التونسية وتم نقل جثمان الفقيد رحمه الله إلى المملكة، كما تتقدم السفارة وكافة منسوبيها إلى أسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
 

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