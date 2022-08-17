السعودية تصدر بيانًا رسميًا يكشف مفاجآت عن واقعة نحر أحد مواطنيها في تونس

الأربعاء، 17-08-2022
09:48 ص
في أول تعليق
رسمي من المملكة العربية السعودية
، عن واقعة تعرض أحد المواطنين السعوديين للنحر
والقتل في أحد شوارع مدينة بنزرت بتونس
، أصدرت سفارة المملكة في تونس
بيانًا يكشف
مفاجأت.
وكانت وسائل
إعلام تونس
ية قالت إن مواطنًا خليجيًا تعرض للقتل والذبح على يد أحد المواطنين في
الشارع، بسبب علاقة غير شرعية مع شقيقته.
وقالت السفارة
في بيانها: تلقت سفارة المملكة العربية السعودية
في جمهورية تونس
، ببالغ الحزن
والأسى نبأ مقتل مواطن سعودي أثناء وجوده في مدينة بنزرت في تونس
.
وتابعت: وحرصاً
من حكومة المملكة العربية السعودية
على المواطنين في الخارج، وبالإشارة إلى ما
تداولته بعض وسائل الإعلام، فإن السفارة تود التوضيح بأنها تابعت تفاصيل الحادث
الأليم منذ وقوعه مع الجهات المعنية في تونس
، حيث تبين بأن الفقيد قتل على يد شقيق
زوجته التونس
ية، وأن القضية منظورة في المحاكم التونس
ية، وعليه تود السفارة
التأكيد بأنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المعنية مجريات القضية المنظورة في
القضاء، وأنها على ثقة تامة بعدالة القضاء التونس
ي.
وتابعت: كما تود
السفارة التوضيح بأنها استكملت كافة الإجراءات اللازمة مع السلطات التونس
ية وتم
نقل جثمان الفقيد رحمه الله إلى المملكة، كما تتقدم السفارة وكافة منسوبيها إلى
أسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع
رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.