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في حفل التنصيب..

مفاجأة صادمة لـ"ترامب" إيفانكا تنضم لـ" بايدن"

ترامب و إيفانكا
ترامب و إيفانكا
 
الثلاثاء، 12-01-2021 09:18 ص متابعات- أمينة عبد العال
أفادت بعض التقارير الإخبارية أن إيفانكا ترامب تخطط لحضور حفل تنصيب بايدن في 20 يناير في محاولة منها لإنقاذ حياتها السياسية ، لافتين إلي أن قرارها أثار غضب والدها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب .
وأشارت المصادر في تصريحاتها لـ" ديلي ميل " إلي أن إيفانكا قلقة من أن حياتها السياسية في خطر وهي تبذل كل ما في وسعها لإنقاذ سمعتها ، لافتة إلي أن ترامب اعتبر خطوة ابنته في التعامل مع من يريدون إسقاطه هي إهانة له مشددا أنه يجب علي أسرته أن تبقي ضمن جبهة واحدة .
و أكدت مصادر أن ترامب أخبر ابنته أن حضورها حفل التنصيب سيكلفها آلاف المؤيدين وسيكون أسوأ قرار يمكن أن تتخذه علي الإطلاق ، لكنها مازالت مقتنعة بأن حضورها حفل التنصيب سيظهر علي أنها تتمتع بروح رياضية وستكسب مؤيدين في المستقبل .  
 

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