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مصري يتخلص من حياته بطريقة شنيعة في الكويت

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مصري يتخلص من حياته بطريقة شنيعة في الكويت
 
الجمعة، 05-02-2021 07:24 م

أقدم مواطن مصري في الكويت على الانتحار  بشنق نفسه في مركز شباب الصباحية.
وانتحر الشاب المصري (26 عامًا) اليوم بحسب وسائل إعلام محلية.
وقالت صحف كويتية إن السلطات فتحت  تحقيقًا في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

 

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