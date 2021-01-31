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الكويت.. الحبس 15 عامًا لرجل أعمال وروسية هذه جريمتهما

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الكويت.. الحبس 15 عامًا لرجل أعمال وروسية هذه جريمتهما
 
الأحد، 31-01-2021 07:34 م
أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكمًا نهائيًا اليوم الأحد بحبس رجل أعمال وسيدة روسية 15 سنة.

وجاء هذا بتهمة الاستيلاء على أموال صندوق الموانئ الاستثماري، وتحويل أموال الصندوق إلى حسابهما الخاص ولدى الكيانات القانونية التابعة لهما.

وجاء قرار محكمة التمييز ليؤيد الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بدرجتيها الكلية والاستئنافية، بالسجن 15 سنة مع الشغل والنفاذ ضد رجل الأعمال سعيد دشتي ومسؤولة الصندوق الروسية لازاريفا ماريا.

وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية قد أبرمت عقدا مع شركة "كي جي إل" للاستثمار، للمشاركة والاكتتاب في صندوق الموانئ الاستثماري بمساهمة قدرها 85 مليون دولار، بنسبة تزيد على 50 بالمئة من المساهمات الرأسمالية في الصندوق، بمتوسط عائد 30 بالمئة سنويا، بهدف تعظيم ايرادات المؤسسة، التي تؤول أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة، وفقا للمادة الـ15 من قانون إنشاء المؤسسة الصادر بالمرسوم رقم 133 لسنة 1977.
 

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