مسجد باريس ينسحب من المجلس الوطني لهذا السبب

الثلاثاء، 29-12-2020
10:28 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن شمس الدين حافظ ، عميد مسجد باريس
انسحابه من مشروع تشكيل مجلي وظني
للأئمة كانت الرئاسة الفرنسية قد دعت إلي إنشائه وكلفت المجلس الفرنسي للديانة
الإسلامية تأليفه منددا بتأثير المكون الإسلامي فذ هذه الهيئة .
وقال عميد المسجد في بيانه " لقد قررت التوقف عن المشاركة في
الاجتماعات الرامية إلي تنفيذ مشروع المجلس الوطني للائمة و تجميد كل الاتصالات مع
كامل المكون الإسلامي في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية مؤكدا أن قراراه نهائي
، حسبما نشرت " سكاي " .
وكان الرئيس الفرنسي
، إيمانويل ماكرون
،دفع باتجاه تشكيل مجلس وطني للائمة
يكلف المصادقة علي تنشئتهم في فرنسا
في إطار مشروع مكافحة التطرف و النزعة
الانعزالية .
جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي
قد
طلب في خطاب ألقاه أكتوبر الماضي و تناول فيه إستراتيجية مكافحة النزعات
الانعزالية رسميا تشكيل هذه الهيئة التي تم التطرق مرارا إلي إنشائها من دون إقران
ذلم بأي خطوة عملية في هذا الاتجاه .