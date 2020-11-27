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مسئول إسرائيلي: لن يتم هذا الأمر في وجود الملك سلمان

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مسئول إسرائيلي: لن يتم هذا الأمر في وجود الملك سلمان
 
الجمعة، 27-11-2020 03:56 م الطيب حسين
نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر مسئول تصريحاته حول تطبيع المملكة العربية السعودية علاقاتها مع الكيان الصهيوني.

وقالت إن المصدر ذكر أنه لن يتم إحراز أي تقدم نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية طالما الملك سلمان بن عبد العزيز في السلطة.


ومع ذلك ، فإن "إسرائيل تتفهم أنه لن يكون هناك انفراج في العلاقات مع السعوديين في المستقبل القريب".

وأكد أنه "لن يحصل أي تقدم في العلاقات إلا بعد رحيل الملك سلمان. إلا أن التعاون ضد العدو المشترك إيران سيزداد، وكذلك التجارة الثنائية بين البلدين".

وقال المسؤول أيضا إن الرحلات الجوية لشركة الطيران الوطنية الإسرائيلية "العال" لن تحلق فوق المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب.

 

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