الطيران السعودي يفاجئ قمة العشرين بعرض جوي مميز

السبت، 21-11-2020
03:22 م
الطيب حسين
أجرت طائرات سعودية عروضًا جوية مميزة في سماء المملكة تزامنًا مع استضافة قمة العشرين
.
وقدمت الصقور السعودية
و الخطوط السعودية
عرضاً جوياً في سماء الرياض بمناسبة استضافة القمة.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز، اليوم السبت، إن «هذا العام كان استثنائيا»، حيث أن جائحة كورونا تسببت للعالم بخسائر اقتصادية واجتماعية.
وأضاف، خلال كلمته في افتتاح قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها السعودية
افتراضياً هذا العام: ساهمنا في مجموعة العشرين بـ 21 مليار دولار للتصدي لجائحة كورونا.. وقدمنا الدعم الطارئ للدول النامية بتعليق مدفوعات الدين.