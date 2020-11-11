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الملك سلمان يعزي أمير الكويت

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الملك سلمان يعزي أمير الكويت
 
الأربعاء، 11-11-2020 08:36 م الطيب حسين
بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح.

وقال سلمان: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله ـ. وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كنا بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، برقية عزاء ومواساة مماثلة، قال فيها: "تلقيتُ نبأ وفاة الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح ـ رحمه الله ـ؛ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".
 

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