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محمد بن زايد يفاجئ أنور قرقاش بما لم يتوقعه من قبل

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محمد بن زايد يفاجئ أنور قرقاش بما لم يتوقعه من قبل
 
الأربعاء، 10-02-2021 08:22 م
أعلن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي تسمية " أكاديمية الامارات الدبلوماسية" إلى "أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ".

وجاء هذا تقديرًا للدكتور "أنور قرقاش الصادق وجهوده المخلصة في خدمة قضايا الدولة في المحافل الإقليمية والدولية".
 
وقال بن زايد على تويتر "تقديراً لعطاء الدكتور أنور قرقاش الصادق وجهوده المخلصة في خدمة قضايا الدولة في المحافل الإقليمية والدولية وكونه أحد رواد العمل الدبلوماسي.. أعدنا تسمية " أكاديمية الامارات الدبلوماسية" إلى "أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ".

وكانت الإمارات قد أجرت تعديلا وزاريا مصغرا في الخارجية حيث تم تعيين الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة. وأنور قرقاش مستشار دبلوماسي لرئيس الدولة.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، تغريدة على "تويتر" قال فيها، "أجرينا تعديلا وزاريا مصغرا في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد.. حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة".
 

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