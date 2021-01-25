بدعم إماراتي.. الملك عبد الله يفتتح مستشفي بن زايد في العقبة

الإثنين، 25-01-2021
10:36 ص
متابعات- أمينة عبد العال
افتتح الملك عبد الله
الثاني ، العاهل الأردني ، مستشفي الشيخ محمد بن زايد
الميداني في مدينة العقبة
أقصي جنوب الأردن و المخصصة لاستقبال المصابين بفيروس " كورونا" المستجد
.
و أكد وزير الصحة الأردني، الدكتور نذير عبيدات،
للملك أن المستشفي يأتي انسجاما مع الأولويات الوطنية بتوفير مستشفيات ميدانية في جميع أقاليم
المملكة لمواجهة جائحة " كورونا" ، لافتا إلي أن المستشفي أنشئ بتبرع من
دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ولي عهد
أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، حسبما نشر في الصحافة المحلية .
و قال الملك عبد الله
أنه يعتز بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين الإمارات و المملكة الأردنية معربا عن
تقديره لجهود الشيخ محمد بن زايد
لافتا إلي إطلاق اسمه علي المستشفي " مستشفى الشيخ محمد بن زايد
الميداني
" .