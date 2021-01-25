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بدعم إماراتي.. الملك عبد الله يفتتح مستشفي بن زايد في العقبة

الملك عبد الله يفتتح مستشفي بن زايد
الملك عبد الله يفتتح مستشفي بن زايد
 
الإثنين، 25-01-2021 10:36 ص متابعات- أمينة عبد العال
افتتح الملك عبد الله الثاني ، العاهل الأردني ، مستشفي الشيخ محمد بن زايد الميداني في مدينة العقبة أقصي جنوب الأردن و المخصصة لاستقبال المصابين بفيروس " كورونا" المستجد .
و  أكد وزير الصحة الأردني، الدكتور نذير عبيدات، للملك أن المستشفي يأتي انسجاما مع الأولويات  الوطنية بتوفير مستشفيات ميدانية في جميع أقاليم المملكة لمواجهة جائحة " كورونا" ، لافتا إلي أن المستشفي أنشئ بتبرع من دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، حسبما نشر في الصحافة المحلية .
و قال الملك عبد الله أنه يعتز بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين الإمارات و المملكة الأردنية معربا عن تقديره لجهود الشيخ محمد بن زايد لافتا إلي إطلاق اسمه علي المستشفي " مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني " .

 

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