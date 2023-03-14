الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة إحدى الأميرات.. من تكون؟





أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة إحدى أميرات العائلة المالكة، والتي تدعى الأميرة أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاء بيان الديوان الملكي السعودي كما يلي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 22 / 8 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود في محافظة جدة.. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة الأمير فهد بن تركي

وفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.

كما سبق وأعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية.