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بعد السعودية.. دولة خليجية تجري مفاوضات مع إيران لإعادة العلاقات

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بعد السعودية.. دولة خليجية تجري مفاوضات مع إيران لإعادة العلاقات

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الاتفاق السعودي الإيراني في بكين
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الثلاثاء، 14-03-2023 02:00 م

 

ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن مباحثات مهمة تجرى في الوقت الراهن بين البحرين وإيران على مستوى ثنائي من أجل إعادة العلاقات بين البلدين، وذلك بعد أيام على إعلان الاتفاق بين طهران والرياض.

 

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، أن المشاورات التي تجرى بين البلدين حتى الآن هي على مستوى ثنائي ومن المرتقب الإعلان عن النتائج في وقت قريب حال التوافق على القضايا الخلافية التي يجري مناقشتها.

وقال البرلماني البحريني ممدوح الصالح إن الوفد البرلماني الإيراني الذي زار البحرين اليوم، أبدى رغبته في فتح المزيد من آفاق التعاون مع البحرين، فيما أكد الجانب البحريني نفس الرغبة.

وبشأن المرحلة التي توصلت إليها المشاورات بين البلدين، قال الصالح "يمكنني التأكيد أن هناك مساعي خيرة لعودة العلاقات، وبلا شك في القريب تكون هناك نتائج إيجابية".

ووفق الصالح فإن أولوية بلاده تتمثل في علاقتها بالجيران بأن تكون قائمة على الأخوة والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية على المستوى الوطني والعربي، مضيفا أن البحرين تولي اهتماما بإعادة فتح سفارتها في إيران وإعادة الخطوط الجوية بين البلدين، بعد مناقشة كافة الموضوعات بين بالبلدين.

 

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