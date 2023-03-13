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صورة مخالفة مرورية تكشف خيانة سعودية لزوجها في سيارته (فيديو)

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المحامية
Native
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الإثنين، 13-03-2023 09:25 ص

 

روت المحامية وصانعة المحتوى السعودية نورة بنت حسن، قصة امرأة تخون زوجها أثناء سفره خارج السعودية، وكيف عرف الأخير بذلك.

 

زوج غني

 

وقالت في مقطع فيديو لها عبر حسابها بـ التيك توك إن هذا الزوج غني ولديه أموالا وسيارات ويسافر كثيرا بحكم عمله.

 

مخالفة جوال

 

وأضافت بأنه في إحدى المرات سافر هذا الزوج، فكانت هذه المرأة تستخدم سيارته فقادتها ذات مرة مع عشيقها وهما في الطريق حصلا على مخالفة جوال والتقطت الكاميرا صورتهما.

 

صدمة الزوج

 

وتابعت بنت حسن: وبعدها علم الزوج بأن عليه مخالفة لإحدى السيارات رغم أنه لم يكن متواجدا في المملكة بذلك الوقت فانصدم وأراد معرفة سبب المخالفة.

 

المخالفة المرورية

 

وأكملت: فدخل على الجوال ليرى صور المخالفة، وهنا رأى صورة زوجته وبجانبها شخص، وبينت الصورة أن بينهما شيء ومصور المخالفة في أبشر.

 

طلاق الزوجة

 

وأردفت المحامية :فذهب لمركز الشرطة وقدم فيها شكوى وكان دليله الصورة حق المخالفة، فطلقها واعترفت بأن هذا الشخص عشيقها.

 

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