الأربعاء 14 سبتمبر 2022
توقيت مصر 16:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شخص تنبأ بموعد وفاة الملكة إليزابيث يتنبأ بموعد وفاة الملك تشارلز

«حامل دون زواج».. هند القحطاني تستعرض بطنها أمام الكاميرا لترد على المتابعين

قرار جرئ من مدرب الأهلي الجديد و«شوبير» يكشف رد فعل اللاعبين

ترقب من الجميع بشأن ما سيحدث في سعر الدولار غدًا الخميس

أول تعليق من اتحاد الكرة على تأهل مصر والجزائر لكأس العالم

ماذا دار بين «السيسي» وأمير قطر في الجلسة المنفردة؟

لماذا ارتدى ملك بريطانيا «جيبة قصيرة» في جنازة والدته الملكة إليزابيث

كيف يمكن لحاملي الأسلحة النارية التنقل بها في السعودية؟

سعودي متوفى ينقذ حياة 5 آخرين

بوسي تكشف مفاجأة عن سبب عودة زوجها لطليقته

ADS
 

لماذا ارتدى ملك بريطانيا «جيبة قصيرة» في جنازة والدته الملكة إليزابيث

تشارلز-780x470
الملك تشارلز الثالث
Native
Teads
الأربعاء، 14-09-2022 01:00 م

ظهر الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، بتنورة قصيرة " جيبة" وجوارب حمراء خلال زيارته كاتدرائية "سانت غايلز" في العاصمة الاسكتلندية إدنبرة، لإلقاء نظرة على نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، جدلا كبيرا وتساؤلات كثيرة.

وكشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن الأمر يتعلق بالزي الاسكتلندي التقليدي، المكون من تنورة من قماش "الطرطان"، إلى جانب جوارب حمراء تصل حد الركبة وأحذية سوداء.

وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن أحد الخبراء قولهم إن ارتداء ملك بريطانيا هذا الزي في إدنبرة يعتبر "علامة على احترام وحب وتقدير اسكتلندا".

وأضاف أن هذا النوع من اللباس زادت شعبيته في أنحاء البلاد بعد ارتدائه المتكرر من قبل الملك.

ولفتت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن التنورة الاسكتلندية تعد "من الأزياء المفضلة لدى الملك"، مشيرة إلى أنه حرص على ارتدائها في عدد من المناسبات الرسمية. وذهب بعض المحللين إلى أن الملك الجديد يقيم علاقة خاصة مع اسكتلندا، مبرزين أنه "إلى جانب ميله لارتداء التنورة الاسكتلندية، أمضى تشارلز الثالث جزءا من مراهقته في مدرسة داخلية شديدة الصرامة في هذه الدولة".

وعلى عكس المتعارف عليه، تعتبر التنورة، ذات المربعات الملونة، زيا ذكوريا بامتياز في اسكتلندا.
 

إقرأ ايضا

181916-تشارلز

شخص تنبأ بموعد وفاة الملكة إليزابيث يتنبأ بموعد وفاة الملك تشارلز

download

كيف يمكن لحاملي الأسلحة النارية التنقل بها في السعودية؟

download

سعودي متوفى ينقذ حياة 5 آخرين

أخبار متعلقة

000_32J24U4

بعد توليه عرش بريطانيا.. إعلان الملك تشارليز ملكًا على أستراليا ونيوزيلندا