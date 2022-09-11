بعد توليه عرش بريطانيا.. إعلان الملك تشارليز ملكًا على أستراليا ونيوزيلندا

الأحد، 11-09-2022
01:22 م
أعلن الملك تشارلز
الثالث البالغ من العمر 73 عاماً رسمياً، اليوم الأحد،
ملكاً لأستراليا ونيوزيلندا
، وذلك بعد أن نصب رسمياً ملكاً للمملكة المتحدة، خلفاً
لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس الماضي.
وقد أقيمت مراسم إعلان الملك تشارلز
الثالث رسميا ملكا لكل من أستراليا
ونيوزيلندا
، في عاصمتي البلدين، فيما شهد البرلمان النيوزيلندي في ولنغتون مراسم
إعلان تشارلز ملكا خلفا للملكة إليزابيث التي توفيت عن عمر ناهز 96 عاما.
ومن جهتها، أوضحت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، أن المراسم أقيمت للاعتراف
بنجل الملكة الراحلة "ملكا لنا".
ويشار إلى أن العاهل البريطاني يرأس 14 دولة أخرى غير المملكة المتحدة،
منها أستراليا ونيوزيلندا
، وكندا، لكنها رئاسة شرفية إلى حد كبير.
وكان الحاكم العام في أستراليا، ديفيد هيرلي، ممثل العاهل البريطاني، أعلن
رسميا الملك تشارلز
ملكا للبلاد في مراسم بمبنى البرلمان في كانبيرا.
جدير بالذكر أن ملكة بريطانيا
توفيت الخميس الماضي في قلعة بالمورال،
منزلها الصيفي في اسكتلندا.