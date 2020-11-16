ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية

الإثنين، 16-11-2020
09:35 ص
متابعات- أمينة عبد العال
غرد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
علي صفحته الرسمية علي تويتر قائلا أنه فاز بالانتخابات الرئاسية ،
بالرغم من أنه غرد بالأمس أن بايدن فاز بالانتخابات ثم سرعان ما غرد مجددا نافيا
اعترافه بانتصار منافسه .
ولم تكن تلك المرة
الأولي التي يعلن فيها ترامب
فوزه بالانتخابات بالرغم من إعلان النتيجة بفوز بايدن
، مشككا في نزاهة الانتخابات و مؤكدا أن الانتخابات سرقت منه .
ولجأت حملة ترامب
إلي
القضاء للطعن في نتائج الانتخابات بأكثر من ولاية إلا أن معظم الدعاوي قوبلت
بالرفض من جانب المحكمة .
جدير بالذكر أن بادين
حصد 290 صوت انتخابي حتى الآن ، مقابل 232 صوت لترامب
.