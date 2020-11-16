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ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية

ترامب
ترامب
 
الإثنين، 16-11-2020 09:35 ص متابعات- أمينة عبد العال
غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علي صفحته الرسمية علي تويتر قائلا أنه فاز بالانتخابات الرئاسية ، بالرغم من أنه غرد بالأمس أن بايدن فاز بالانتخابات ثم سرعان ما غرد مجددا نافيا اعترافه بانتصار منافسه .
ولم تكن تلك المرة الأولي التي يعلن فيها ترامب فوزه بالانتخابات بالرغم من إعلان النتيجة بفوز بايدن ، مشككا في نزاهة الانتخابات و مؤكدا أن الانتخابات سرقت منه .
ولجأت حملة ترامب إلي القضاء للطعن في نتائج الانتخابات بأكثر من ولاية إلا أن معظم الدعاوي قوبلت بالرفض من جانب المحكمة .
جدير بالذكر أن بادين حصد 290 صوت انتخابي حتى الآن ، مقابل 232 صوت لترامب .
 

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