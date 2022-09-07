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قرار عاجل من السعودية ضد موظف صوّر مريضة داخل المستشفى

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ارشيفية
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الأربعاء، 07-09-2022 10:11 ص

أصدرَت وزارة الصحة السعودية قراراً إدارياً بكفِّ يد أحد منسوبيها يعمل في إحدى المنشآت الصحية قام بتصوير مريضة أثناء زيارتها المنشأة الصحية.

وأوضحت الوزارة أنه جرى إيقاف الموظف من قبل الجهات المختصة، وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاد الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت الصحة للجميع رفضها التام تجاه هذه الممارسات الخاطئة والمخالفة لحقوق المرضى التي لن تتوانى بمحاسبة المقصرين والمتهاونين بالأنظمة داخل المنشآت الصحية، للحفاظ على حقوق المرضى وخصوصيتهم، وتقديم الخدمة الصحية وفق السياسات الصحية.

وشدَّدت الصحة على الجميع حرصها ومتابعتها لكل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بجميع المنشآت الصحية؛ا نطلاقا من مسؤوليتها التنظيمية والإشرافية، مشيرةً إلى أنها خصصت الرقم 937 لاستقبال البلاغات عن جميع المخالفات الصحية التي سيتم التعامل معها بكل سرية وخصوصية.
 

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