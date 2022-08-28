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فلسطيني الأصل.. من هو الإعلامي غالب كامل الذي أحزن رحيله السعوديين؟

غالب-كامل
غالب كامل
Native
Teads
الأحد، 28-08-2022 10:23 ص

توفي أمس السبت، الإعلامي السعودي غالب كامل عن عمر ناهز 81 عاما؛ بعد صراع مع المرض.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بنعي الإعلامي الراحل وحزن عليه الجميع، وفيما يلي أبرز المعلومات عنه:
1-  أحد أقدم المذيعين في المملكة ، وهو من مواليد 1941 في قرية سيلة الظهر الفلسطينية، وقد حصل على الجنسية السعودية بداية ثمانينيات القرن الماضي.
2- بدأ غالب كامل مشواره الإعلامي بعد تخرجه من الثانوية العامة، وعن هذه البداية يقول في حوار سابق: "بدأت خطواتي في الإذاعة بشهادة الثانوية العامة، وكنت راغبا في إكمال دراستي الجامعية في مصر، بينما كان الوالد حريصا على أن أدرس في تركيا أو سوريا".
3- حصل على درجة الليسانس في اللغة العربية وآدابها من جامعة الإسكندرية عن طريق فرعها في جامعة بيروت العربية في لبنان.
 4- قدم في رسالة الماجستير في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ولكنهم اشترطوا عليه نسبة حضور لا تقل عن 75% فتوقف عن هذا الطموح لانشغاله بالتزامات عملية وعائلية ذلك الوقت.
5- كانت إذاعة جدة أولى محطات الإعلامي الراحل غالب كامل، ثم بدأ عمله في التلفزيون السعودي عام 1401 (1981).
6- تنقل الإعلامي الراحل بين الرياض والمدينة المنورة وعمان؛ نظرًا لتعرضه لمضاعفات إصابة برد شديدة تسببت بالتهاب رئوي أدى إلى حساسية في الصدر تؤثر عليه متقلبات الطقس كالغبار والجفاف، ونُصح بتغيير أجواء مدينة الرياض حتى تستقر حالته.
7- أحيل غالب كامل إلى التقاعد في العام 2000 بخبرة تجاوزت 40 عامًا في حقل الإعلام.
8- من أشهر البرامج التي قدمها غالب كامل خلال مسيرته الإعلامية برنامج حروف على التلفزيون السعودي، الذي كان يحظى بشعبية ومتابعة كبيرة في وقته.
9- إضافة لحروف اشتهر غالب كامل بعدد من البرامج التلفزيونية، مثل: "أين الخطأ" و"من أنا" و"لمن الكأس" و"لقاء على الهواء".
10- ومن برامجه الإذاعية: "أبشر" و"حرف ونغم" و"سلامات" و"سهرة من منزل" و"لقاء مع فنان" ومن "الشاشة إلى الميكروفون" و"الصفر الدولي".
 

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