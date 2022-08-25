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الأحدث عالميًا.. شاهد لحظة وصول سفينة « جلالة الملك الجبيل » السعودية

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السفينة
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الخميس، 25-08-2022 01:41 م

وثق مقطع فيديو لحظة وصول سفينة "جلالة الملك الجبيل" العسكرية الجديدة إلى السعودية، قادمة من إسبانيا.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها بعض الصفحات الإعلامية السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي فإن "هذه السفينة تعد الأحدث عالميًا في طرازها القتالي، وهي باكورة مشروع سفن السروات التي تشمل تصنيع وبناء 5 قطع بحرية حديثة، وتمتلك قدرات للتعامل مع كافة التهديدات، وتضم أحدث الأنظمة القتالية على متنها ويبلغ طولها 97 متراً وبوزن 2500 طن".
وكان السفير السعودي لدى إسبانيا، عزام بن عبد الكريم القين، قد شارك في تدشين هذه السفينة عند إنزالها المياه هناك.

وكانت السعودية قد وقعت مع شركة Navantia الإسبانية عام 2018 عقودا لتطوير 5 فرقاطات حربية جديدة لصالح الجيش السعودي، وبلغت قيمة العقود نحو 1.8 مليار يورو.
ويمكن للسفن المذكورة الحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وهي مسلحة بمدافع من عيار 35 و76 ملم، وصواريخ مضادة للسفن، وصواريخ ESSM المضادة للأهداف الجوية، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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