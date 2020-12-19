قرار سعودي عاجل بشأن النساء الحوامل

السبت، 19-12-2020
10:45 ص
المصريون
قررت وزارة الصحة السعودية، منع النساء الحوامل
من
الحصول على لقاح فيروس كورونا
المستجد، وكشف الدكتور خالد العبدالكريم ، الوكيل المساعد
للرعاية الأولية بوزارة الصحة ، سبب عدم السماح للحوامل
بتلقي لقاح كورونا
المستجد،
والذي بدأ التطعيم به من أمس.
وأوضح خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”،
أنه يمنع تطعيم الحوامل
باللقاح خلال هذه الفترة ولن يسمح به حتى يتم التأكد من مأمونية
اللقاح لهن بشكل كامل.
وأضاف العبدالكريم ، أنه لا يلزم إجراء أي اختبارات للحساسية
قبل تلقي لقاح كورونا
، خاصة وأن الحساسية لا تنتج عن عامل وحيد ولكن من عوامل عدة.