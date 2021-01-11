قرارات عاجلة من المملكة عن الحج و العمرة

الإثنين، 11-01-2021
09:26 ص
متابعات- أمينة عبد العال
طالبت وزارة الحج
والعمرة
في المملكة
العربية السعودية 119 شركة عمرة والتي لم تراجع نهائيا أو
تستكمل إجراءاتها بإدارة الوافدين بجوازات المنطقة للمراجعة النهائية لإنهاء كافة
الترتيبات المتعلقة بمخالفات كسر التأشيرة المدونة عليها .
وكانت الوزارة قد
أعلنت في وقت سابق بأنه تم إيقاف حوالي 450 شركة عمرة عن ممارسة أعمالها بسبب
مخالفات كسر التأشيرة التي تصل قيمة الغرامة الواحدة فيها إلي 25 ألف ريال ، حسبما
نشرت " صدي " .
كما طالبت الإدارة
العامة لشئون الحج
والعمرة
بالمديرية العامة للجوازات بمعاودة إبلاغ الشركات التي
لم تراجع أو تستكمل إجراءاتها بمراجعة إدارة الوافدين .