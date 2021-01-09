السبت 09 يناير 2021
توقيت مصر 11:38 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد ما فعله أمس.. كهربا يوجه رسالة لجمهور الأهلي

وفاة الفنان خالد فؤاد بأزمة قلبية مفاجئة

لحظة تلقي الملك سلمان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

زعيم كوريا الشمالية يهدد أمريكا و يصفها بالعدو الأكبر

الأمن يعلن عن سرقة كمبيوتر رئيس مجلس النواب

فردوس عبدالحميد: أحمد زكي بكى بشدة وأُصيب بأزمة نفسية بسبب عادل إمام

صادم.. هذا ما كانت تفعله ميلانيا ترامب وقت اقتحام الكونجرس

"السديس " يوضح حقيقة نقل مؤذن المسجد الحرام إلي المستشفي

"بايدن" يعلن تعيينه لأول مثلية في فريقه لقيادة الولايات المتحدة

قرار عاجل من الملك سلمان بخصوص المتبرعين بالدم

ADS
 

"السديس " يوضح حقيقة نقل مؤذن المسجد الحرام إلي المستشفي

السديس
السديس
 
السبت، 09-01-2021 09:10 ص متابعات- أمينة عبد العال
تعرض مؤذن المسجد الحرام الشيخ فاروق حضراوي لوعكة صحية تطلبت نقله إلي المستشفي في مكة المكرمة .
و تداولت بعض الصحف المحلية أنباء عن متابعة الرئيس العام لشئون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس حالة الشيخ حضراوي من خلال اتصال هاتفي به في المستشفي  ، حسبما نشرت " صدي " .
جدير بالذكر أنه تم تعيين الشيخ حضراوي كمؤذن لأول مرة بمسجد العمرة بمكة المكرمة عام 1394 هـ ، وفي عام 1415 تم تعيينه رسميا مؤذن رسمي في المسجد الحرام ليصبح صوته أحد العلامات البارزة التي يعرفها العالم الإسلامي .
 

إقرأ ايضا

ErO1qBfWMAc54jA-1024x840

لحظة تلقي الملك سلمان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

زعيم كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية يهدد أمريكا و يصفها بالعدو الأكبر

مجلس النواب الأمريكي

الأمن يعلن عن سرقة كمبيوتر رئيس مجلس النواب

أخبار متعلقة

الشيخ سعود الشريم

شاهد.. تلاوة نادرة للشيخ " الشريم " في الحرم المكي

الملك سعود بن عبد العزيز

شاهد.. صورة نادرة للملك سعود أثناء مبايعته

المملكة العربية السعودية

بن سلمان يعلن عن أخبار سارة في المملكة

الملك سعود بن عبد العزيز

شاهد.. صورة نادرة لـ الملك سعود بن عبد العزيز أثناء مبايعته لولاية مكة

مقطع من الفيديو

شاهد.. سيارة تقتحم مركز تجاري في مكة المكرمة

الشيخ السديس

قرار عاجل من " السديس " بخصوص ماء زمزم