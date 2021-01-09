"السديس " يوضح حقيقة نقل مؤذن المسجد الحرام إلي المستشفي

السبت، 09-01-2021
09:10 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تعرض مؤذن المسجد الحرام
الشيخ فاروق حضراوي لوعكة صحية تطلبت نقله إلي
المستشفي في مكة المكرمة
.
و تداولت بعض الصحف المحلية أنباء عن متابعة الرئيس العام لشئون المسجد
الحرام و المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس
حالة الشيخ حضراوي من خلال اتصال
هاتفي به في المستشفي ، حسبما نشرت "
صدي " .
جدير بالذكر أنه تم تعيين الشيخ حضراوي كمؤذن لأول مرة بمسجد العمرة
بمكة
المكرمة عام 1394 هـ ، وفي عام 1415 تم تعيينه رسميا مؤذن رسمي في المسجد الحرام
ليصبح صوته أحد العلامات البارزة التي يعرفها العالم الإسلامي .