في اجتماعه مع الوزراء.. خادم الحرمين يصدر قرارات جديدة (تفاصيل)

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افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
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