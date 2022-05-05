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الملك سلمان يصدر 5 أوامر ملكية عاجلة

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الملك سلمان يصدر 5 أوامر ملكية عاجلة

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الملك سلمان
Native
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الخميس، 05-05-2022 03:23 م

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عدة أوامر ملكية جاء فيها:
أولاً
ــ  إنشاء هيئة لتطوير الطائف.
ــ يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ــ تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة – خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
ــ يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
ثانياً
ــ إنشاء هيئة لتطوير الأحساء.
ــ يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ــ تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة – خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
ــ يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

ثالثاً
ــ يعفى صاحب السمو الأمير / بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء من منصبه.
ــ يعين صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للأحساء بالمرتبة الممتازة.
ــ يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
رابعاً
ــ يعين صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.
ــ يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
خامساً
ــ يعين صاحب السمو الأمير / سعود بن عبدالله بن منصور بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظاً لجدة بالمرتبة الممتازة.
ــ  يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

 

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