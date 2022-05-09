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بعد حجزه في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لخادم الحرمين الشريفين

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الملك سلمان
Native
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الإثنين، 09-05-2022 11:57 ص

أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانًا أمس الأحد، أفاد فيه دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أحد المستشفيات لإجراء فحوصات طبية.
وجاء في البيان:
" بيان من الديوان الملكي "..  دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مساء يوم أمس السبت 6 شوال 1443هـ الموافق 7 مايو 2022م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
منظار للقولون
وأجرى خادم الحرمين، ظهر أمس (الأحد) في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظاراً للقولون، وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد، وقد قرر الفريق الطبي بقاءه -يحفظه الله- في المستشفى لبعض الوقت للراحة.
وكشفت مصادر إعلامية تطورات الحالة الصحية لخادم الحرمين الملك سلمان، مشيرة إلى استقرار وتحسن حالته الصحية بشكل عام، وأشارت المصادر أن الملك سلمان بصحة جيدة وأنه يتم عمل بعض الفحوصات الطبية له للإطمئنان على حالته قبل خروجه من المستشفى.
وأمس تصدر هاشتاج باسم الملك سلمان و سلامتك يابو فهد، الترند في الخليج والمملكة بشكل خاص، داعين له بالصحة والعافية.
 

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