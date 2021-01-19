فيروس شديد العدوى يضرب العراق

الثلاثاء، 19-01-2021
09:25 ص
متابعات- أمينة عبد العال
نفقت
عشرات الآلاف من الدواجن قرب بلدة سامراء
شمال بغداد بسبب تفشي مرض أنفلونزا
الطيور .
وتكافح
السلطات حاليا احتواء الوباء حتى لا ينتشر في المحافظات المجاورة ، حسبما نشرت
وكالة " فرانس برس " .
و قال
هيثم الحماش صاحب الحقول التي تحولت فيها
أقفاص الطيور إلي مقابر جماعية :" ينتقل عمال ملثمون حول عدد من الدجاجات
الحية لالتقاط الميتة وقذفها داخل مؤخرة الشاحنة ، مضيفا " الدجاج يموت ولا
يمكننا فعل شئ حاليا " .
جدير
بالذكر أن مرض أنفلونزا الطيور تفشي في محافظة صلاح الدين الشمالية و سامراء
إحدى
مدنها ، وقد نفق ما لا يقل عن 60 ألف دجاجة حسب تصريحات المحافظ إلا أن المزارعين
أكدوا أن الخسائر أعلي من ذلك بكثير .