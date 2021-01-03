بالتزامن مع ذكري مقتل سليماني.. الصدر يحذر من تصعيد عسكري

الأحد، 03-01-2021
09:54 ص
متابعات- أمينة عبد العال
حذر مقتدي الصدر ، زعيم التيار الصدري في العراق
من الدخول في تصعيد عسكري
، تزامنا مع مقتل الجنرال قاسم سليماني
.
و كتب في تغريدة علي صفحته الرسمية :"تريد بعض الجهات
وبعض الدول إدخالنا في بوتقة التصعيد العسكري والأمني في العراق
، أقول يمنع منعا باتا
استعمال السلاح خارج نطاق الدولة ويمنع استهداف أي من البعثات الدبلوماسية أيا كانت
بل مطلقا، لافتا إلي أن كل من يفعل ذلك فهو عاص لأوامرنا وقراراتنا بل هو
يضر بأمن العراق
أرضا وشعبا وينفع قوى الشر والظلام لجر العراق
للعنف وجعله ساحة للصراعات
الإقليمية والدولية"، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن أفراد القوات الخاصة في الأمن العراق
ي انتشروا بشكل مكثف
علي مداخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد منذ ليلة الجمعة تحسبا لأي هجمات
محتملة علي البعثات الدبلوماسية .