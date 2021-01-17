الاستخبارات تكشف عن مستودع لأسلحة وصواريخ تابعة لـ داعش

الأحد، 17-01-2021
12:55 م
متابعات- أمينة عبد العال
كشفت وكالة الاستخبارات و التحقيقات الاتحادية العراق
ية عن صواريخ مع
منصتين لإطلاقها إلي جانب أسلحة وقنابل من مخلفات " داعش
" في قضاء الدبس بمحافظة كركوك
.
و أشارت في بيان نشرتها الصحف المحلية والعالمية إلي أنه استنادا لمعلومات
استخبارية دقيقة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة
الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عملية استخباراتية في قضاء الدبس بمحافظة
كركوك
، لافتة إلي أنه تم ضبط منصتين لإطلاق الصواريخ و 14 " قوانة "
مدفع رشاش عيار 57 و 6 صواريخ متوسطة .
و أضاف البيان أنه تم العثور أيضا علي 24 " قنبرة " هاون عيار 60
ملم و 55 حشوة قنابر و تجهيزات عسكرية مختلفة ، لافتا إلي أنه تم العثور علي كل
تلك الأسلحة داخل أحد المنازل الفارغة في قرية السدرة التابعة لقضاء الدبس و أنها
من مخلفات تنظيم " داعش
" الإرهابي .
في سياق متصل أكد الناطق باسم القائد الأعلي للقوات المسلحة العراق
ية ،
اللواء يحيي رسول ، أن هناك جهود من القوات المسلحة لمسك الحدود مع الجانب السوري
، لافتا إلي أن القوات المسلحة العراق
ية شددت من إجراءاتها الأمنية علي الحدود مع
سوريا .