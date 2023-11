فيديو من داخل دبابة إسرائيلية يوثق مجزرة مدرسة الفاخورة

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم مروجوه أنه من داخل آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويوثق لحظة استهداف مدرسة الفاخورة بقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، سقوط مئات الشهداء والجرحى في مجزرةين منفصلتين للاحتلال الإسرائيلي منذ صباح السبت، بمدرستي تل الزعتر والفاخورة داخل قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بأن نحو 50 شخصًا استشهدوا جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة الفاخورة بالقطاع والتي تضم مئات النازحين.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في جباليا شمال غزة، كذلك ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة حيث قصف بالمدفعية مدرسة تل الزعتر التي تأوي نازحي شمال قطاع غزة، مخلفا قتلى وجرحى.