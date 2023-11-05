الأحد 05 نوفمبر 2023
توقيت مصر 16:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء وهذا سعر الرسمي بالبنوك

مايا خليفة تنشر فيديو صادم من غزة وموقع إسرائيلي يرد عليها

عالم الزلازل الشهير يفجر مفاجأة عن أصل "فلسطين" ويوجه رسالة إلى مصر

تصريحات مفاجئة من أوباما بشأن الحرب على غزة: كلنا متواطئون!

تهز دولة عربية.. يضبط ابن أخته في أحضان زوجته

فيديو لـ أحمد مكي يثير الجدل: زوال إسرائيل اقترب

"أنا اللي مشيته".. هجوم على بيومي فؤاد بسبب تصريحاته عن محمد سلام

فيديو صادم.. لقاء الخميسي تردد الترانيم داخل كنيسة وترد بكشف ديانتها

محمد عساف: " وعهد الله نموت نجوع ولا نرحل"

أحمد موسى: "يا حج إسماعيل هنية متخليناش نرجع لورا عشان منزعلش بعض"

"فوربس" تكشف عن خطة إسرائيلية جديدة لضرب الأنفاق

IDF_Soldiers_Uncover_Tunnels_in_Gaza_(14513059999)
أرشيفية
الأحد، 05-11-2023 01:05 ص

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن خطة إسرائيلية محتملة تقوم على إرسال تل أبيب طائرات من دون طيار "درونز" إلى داخل أنفاق حماس، وذلك بهدف عدم المخاطرة بقواتها.

 

وأضافت "فوربس" أيضا أن بعض شركات التكنولوجيا تطرح استخدام أجهزة استشعار مضادة للتصادم وشفرات مروحة محاطة بأقفاص واقية والاعتماد على برامج ذكية معروفة باسم التعريب المتزامن ورسم الخرائط أو SLAM، الذي يشبه إلى حد كبير ما يفعله البشر بشكل غريزي أي إنشاء صورة ذهنية للمكان بهدف العثور على الطريق بسهولة دون الحاجة إلى خريطة.

 

ولفتت المجلة إلى إنه إذا اضطُرت القوات الإسرائيلية للنزول إلى عمق غزة، فإن المسيرات ستتقدم الجيش ومعداته القتالية.

إقرأ ايضا

IMG-20231105-WA0024

عالم الزلازل الشهير يفجر مفاجأة عن أصل "فلسطين" ويوجه رسالة إلى مصر

3--الأمريكي-باراك-أوباما11

تصريحات مفاجئة من أوباما بشأن الحرب على غزة: كلنا متواطئون!

images-6-4

تهز دولة عربية.. يضبط ابن أخته في أحضان زوجته

أخبار متعلقة

3--الأمريكي-باراك-أوباما11

تصريحات مفاجئة من أوباما بشأن الحرب على غزة: كلنا متواطئون!

Capture

الاحتلال يعترف بمقتل قائد كتيبة على يد المقاومة أثناء التوغل في غزة

IMG-20231017-WA0019

إيران: من الممكن أن تدخل جبهة المقاومة الحرب خلال ساعات

IMG-20231016-WA0009

فيديو مؤلم.. لحظة دفن العشرات في مقابر جماعية بـ غزة نتيجة تكدس الجثث

IMG-20231010-WA0019

محو كل شئ.. فيديو يوثق دمار غير مسبوق في غزة نتيجة قصف الاحتلال

IMG-20231009-WA0015

مقتل نجل وزير إسرائيلي ضمن جنود جيش الاحتلال في عملية طوفان الأقصى