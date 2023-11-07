الأربعاء 08 نوفمبر 2023
توقيت مصر 03:14 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

باسم سمرة يثير الجدل بفيديو تبرعه لدعم غزة

شاهد.. إعلام عبري ينشر فيديو لإسقاط صاروخ حوثي خارج الغلاف الجوي

زوجة بيومي فؤاد ترد على منتقديه برسالة صادمة

يقترب من رقم قياسي.. سعر الدولار يقفز مجددًا بالسوق السوداء

قتل عمته وزوجها بعدما ضبطته متلبسًا بفعل مشين داخل غرفة نومها

عاشر طالبة و3 سيدات والشرطة تبحث عنه.. شيماء ترفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع

ناقد فني لـ بيومي فؤاد: "لو مش جاي عشان تضحكهم يبقى بتضحك عليهم"

فيديو صادم.. لحظة اقتحام مسلحين استديو وقتل مذيع على الهواء مباشرة

من داخل القفص.. رد فعل قاتل زميله طبيب الساحل بعد الحكم بإعدامه

عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال كبير بالمنطقة بسبب الحرب على غزة

عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال كبير بالمنطقة بسبب الحرب على غزة

IMG-20231105-WA0024
العالم الهولندي
الثلاثاء، 07-11-2023 11:49 ص


حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من كم المتفجرات التي قصفتها إسرائيل على غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، قائلا إن ذلك قد يؤدي إلى زلزال كبير بالمنطقة.

وأشار العالم الهولندي عبر حسابه في منصة "إكس": "على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون.. وبصرف النظر عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، فإن هذا القصف سيكون له في نهاية المطاف تأثير زلزالي كبير على المنطقة، وسيؤدي إلى تسريع حدوث زلزال كبير على طول البحر الميت".

الجدير بالذكر أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أفاد أن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة في إطار حربها واسعة النطاق المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي بما يعادل قنبلتين نوويتين.

إقرأ ايضا

Capture

شاهد.. إعلام عبري ينشر فيديو لإسقاط صاروخ حوثي خارج الغلاف الجوي

IMG-20231107-WA0005

السعودية.. القبض على لواء سابق بالجيش وعدد آخر من المسؤولين (تفاصيل)

IMG-20231107-WA0006

إسرائيل تعلن بدء مرحلة قتال المقاومة داخل الأنفاق

أخبار متعلقة

Capture

الاحتلال يعترف بمقتل قائد كتيبة على يد المقاومة أثناء التوغل في غزة

download (6)

شاهد.. لحظة إسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوات إسرائيلية في غزة

IMG-20231101-WA0023

مذيع "سي إن إن" يحرج متحدث جيش الاحتلال بسؤال مفاجئ عن مجزرة مخيم جباليا

IMG-20231030-WA0004

القسام تعلن شرطها الوحيد لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لديها

download

سرايا القدس تنشر فيديو برسالة حازمة للاحتلال من داخل الأنفاق

IMG-20231017-WA0019

إيران: من الممكن أن تدخل جبهة المقاومة الحرب خلال ساعات