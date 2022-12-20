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فيديو لم تذيعه القنوات.. أمير قطر يرفض تقدم رئيس فرنسا أمامه على منصة التتويج

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امير قطر
Native
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الثلاثاء، 20-12-2022 08:01 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق رفض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، طلب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن يتقدم الرئيس الفرنسي إلى الأمام أثناء توجههم لمنصة التتويج.
وأظهر الفيديو إشارة رئيس الفيفا للرئيس الفرنسي بأن يتقدم أمام أمير قطر، إلا أن الشيخ تميم رفض ذلك وأشار بالسير، وهو ما أدى إلى امتعاض رئيس الفيفا.
فيما قال آخرون رواية أخرى، بأن رئيس الفيفا، كان رافضا لتواجد ماكرون، على منصة التتويج، لأن هناك بروتوكول يحدد من يتواجد على المنصة والرئيس الفرنسي لم يكن من ضمنهم.
 فيما تدخل أمير قطر، وأصر على حضور ماكرون، مشيرا إلى أنه سمح للرئيس الفرنسي بالحضور معه، وهو الأمر الذي استجاب له رئيس الفيفا، وهي الرواية التي لم يؤيدها كثيرون.

 

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