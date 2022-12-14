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شاهد.. الشرطة الإسبانية تعتدي على سيدات مغربيات لاحتفالهن بتأهل المنتخب

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واقعة الاعتداء
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الأربعاء، 14-12-2022 10:34 ص

 

 

فتحت السلطات القضائية الإسبانية تحقيقا بعد تداول فيديو لاعتداء الشرطة على سيدات يحملن الأعلام المغربية بمدينة سبتة، احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى دور نصف نهائي كأس العالم.

وأثار الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، غضبا واسعا، حيث وثق لحظة تعرض سيدات قيل إنهن مغربيات، لتعنيف من طرف عناصر الشرطة بمدينة مليلية الخاضعة للإدارة الإسبانية بشمال المغرب.

 

ونقلت صحيفة هسبريس المغربية، عن المحامي مراد العجوطي أنه تقدم بشكاية لدى تيريزا بيراماتو مارتين، المدعية العامة الإسبانية، تخص الاعتداء الذي تعرضت له 3 مغربيات مزدوجات الجنسية، رفقة قاصر، حين احتفالهن بتأهل المنتخب المغربي، حيث تعرضن لمعاملة لا إنسانية وحاطة من الكرامة، وفق تعبيره.

 

وأوضح المحامي، أن المدعية العامة الإسبانية المكلفة بالعنف ضد النساء أحالت الشكاية المذكورة إلى مكتب النائب العام للدولة، من أجل فتح تحقيق وتفعيل المسطرة القضائية في حق العناصر الأمنية التي ظهرت في شريط فيديو تعتدي على مغربيات.

ولفت إلى أن هذا الاعتداء جرى بالرغم من أن الضحايا لم تقمن بأي عمل استفزازي للشرطة الإسبانية.

 

وعبر المحامي عن أمله بأن لا تؤثر هذه الأعمال والأحداث على العلاقات بين البلدين، وأن يأخذ التحقيق مجراه بشكل سريع لتحديد المسؤوليات عن الأحداث المؤسفة، مؤكدا على أنهم سيتابعون تطور المسطرة القضائية.
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