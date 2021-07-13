الثلاثاء 13 يوليه 2021
توقيت مصر 12:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

4 عروض أوروبية تنهال على محمد شريف بعد تألقه مع الأهلي

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

وزيرة الصحة تعلن موعد الموجة الرابعة لـ كورونا

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

رهف القنون تتخطى الحدود وتظهر بدون ملابس داخلية

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

كاتبة كويتية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 60 بطريقة مثيرة (فيديو)

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كورونا.. الصحة العالمية تحذر من عواقب وخيمة

ADS
 

طقس شديد الحرارة علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية
ارشيفية
Native
الثلاثاء، 13-07-2021 08:39 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13 يوليو في المملكة.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن الطقس اليوم سيكون شديد الحرارة المنطقة الشرقية وسماء غائم جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جيزان ، نجران ، عسير ، الباحة، مكة المكرمة ) بينما يكون الطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
 

إقرأ ايضا

5d0d53d1631a6

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

hassan_ben_zaid-600x344

مفاجأة.. السجن عامًا لـ الشريف حسن بتهمة تعاطي المخدرات

أخبار متعلقة

ارشيفية

سماء غائمة وسحب رعدية علي هذه المناطق في المملكة

ارشيفية

رياح وطقس شديد الحرارة علي هذه المناطق في السعودية

ارشيفية

الأرصاد في المملكة تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

ارشيفية

أمطار رعدية وثلوج علي هذه المناطق في السعودية

ارشيفية

تعرف علي حالة الطقس اليوم في المملكة

ارشيفية

رياح نشطة وسحب رعدية علي هذه المناطق بالمملكة